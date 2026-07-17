Les fondamentaux en cueillette sauvage – Vincennes, Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France, Vincennes

Informations pratiques

Les fondamentaux en cueillette sauvage – Vincennes Dimanche 20 septembre, 10h00 Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Le temps de quelques heures, vivez la vie de cueilleur des plantes sauvages avec Adeline ! Vous apprendrez à reconnaître les plantes comestibles sauvages ; les plantes herbacées, les fleurs et les arbres lors d’une promenade durant laquelle vos sens seront éveillés.

Peut-être même serez-vous surpris par le potentiel gustatif, culinaire, ou médicinal d’une herbe qui a toujours été présentée comme mauvaise.

De manière ludique et active, Adeline vous initiera à la botanique de terrain, vous donnera les clefs pour une identification sûre. Pour qu’après la balade, vous puissiez bénéficier de votre patrimoine végétal. Et pour couronner le tout, Adeline agrémentera la journée d’idées recettes ou remèdes.

La balade commencera par un jeu grandeur nature, permettant de vous familiariser avec les critères botaniques. Elle vous emmène ensuite dans ses meilleurs endroits de cueillette pour garnir vos paniers de délices. Critères d’identification, confusions possibles, éthique du cueilleur, risques liés… Tout cela vous sera expliqué clairement.

Sur le temps du déjeuner, c’est dans une ambiance conviviale et de partage que vous mangerez le pique-nique que vous aurez apporté.

Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Vincennes 94300 Domaine du Bois Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/vivez-la-vie-de-cueilleur-sauvage-vincennes-94 »}]

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

Adeline