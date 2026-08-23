Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation Cyanotype forestier

Cours de l’hôtel restaurant du Coude Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:30:00

fin : 2026-09-06 11:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Dans le cadre de l’exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens, participez à l’animation nature Cyanotype forestier.

Quel est cet arbre aux feuilles découpées ? Avec l’aide de clés d’identifications, vous apprendrez à reconnaitre les principales essences boisées de nos forêts jurassiennes. Vous pourrez ensuite immortaliser vos découvertes sur le papier grâce à la technique du cyanotype. Un atelier qui fait se rencontrer l’artiste et le botaniste qui sommeillent en vous !

Rendez-vous à l’exposition.

Dès 7 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les animations, rendez-vous sur bit.ly/foret-altitude. .

Cours de l’hôtel restaurant du Coude Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 contact@groupe-tetras-jura.org

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English : Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation Cyanotype forestier

L’événement Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation Cyanotype forestier Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)