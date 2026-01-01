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AGENDA · Labergement-Sainte-Marie

Fête de la Tarte Alley Tarte Labergement-Sainte-Marie

samedi 5 septembre 2026 · Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Espace les Vallières
Ville
25160 Labergement-Sainte-Marie
Département
Doubs
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Labergement-Sainte-Marie

Fête de la Tarte Alley Tarte

Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Pour les dix ans du Festival de la tarte nous vous proposons de se mettre en jambe quelques mois avant le jour J avec une course d’orientation festive et champêtre à vélo, pour tous niveaux !
RDV pour un parcours hors-route gravel ou VTT conseillé.
Inscription sur place, départ 16h.
On vous en dit plus bientôt, en attendant, réservez votre samedi !   .

Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   amicale.laveron@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Tarte Alley Tarte Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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