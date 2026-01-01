Fête de la Tarte Alley Tarte Labergement-Sainte-Marie
samedi 5 septembre 2026 · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Fête de la Tarte Alley Tarte
Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 20:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Pour les dix ans du Festival de la tarte nous vous proposons de se mettre en jambe quelques mois avant le jour J avec une course d’orientation festive et champêtre à vélo, pour tous niveaux !
RDV pour un parcours hors-route gravel ou VTT conseillé.
Inscription sur place, départ 16h.
On vous en dit plus bientôt, en attendant, réservez votre samedi ! .
Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté amicale.laveron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la Tarte Alley Tarte Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Labergement-Sainte-Marie (Doubs)
- Exposition artistique Par chez moi, la nature encrée. Simon Bichet Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie 8 juillet 2026
- Sortie nature A la découverte des libellules Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie 9 juillet 2026
- Fête nationale et feux d’artifices Labergement-Sainte-Marie 11 juillet 2026
- Sortie nature Les crêtes du Mont d’Or Faune, flore et histoire du Mont d’or Labergement-Sainte-Marie 15 juillet 2026
- Concours de pêche Labergement-Sainte-Marie 19 juillet 2026