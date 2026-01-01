Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Fête de la Tarte Alley Tarte

Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Pour les dix ans du Festival de la tarte nous vous proposons de se mettre en jambe quelques mois avant le jour J avec une course d’orientation festive et champêtre à vélo, pour tous niveaux !

RDV pour un parcours hors-route gravel ou VTT conseillé.

Inscription sur place, départ 16h.

On vous en dit plus bientôt, en attendant, réservez votre samedi ! .

Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté amicale.laveron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Tarte Alley Tarte Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS