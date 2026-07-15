Sortie nature A l’écoute des chauves-souris Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie
jeudi 27 août 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Sortie nature A l’écoute des chauves-souris
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-08-27
A la nuit tombée, partez à la découverte de ces mammifères en plein exercice de voltige aérienne. Munis de détecteurs à ultrasons, vous pourrez suivre ces demoiselles de la nuit qui s’orientent dans l’obscurité la plus totale grâce à un système de sonar.
Rendez-vous 15 minutes avant– Réservation conseillée.
Sortie familiale à partir de 8 ans.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements couvrants (moustiques) et une lampe .
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99
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English : Sortie nature A l’écoute des chauves-souris
L’événement Sortie nature A l’écoute des chauves-souris Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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