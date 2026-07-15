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Sortie nature A l’écoute des chauves-souris Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

jeudi 27 août 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature A l’écoute des chauves-souris Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison de la Réserve
Adresse
28 Rue de Mouthe
Ville
25160 Labergement-Sainte-Marie
Département
Doubs
Tarif
6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature A l’écoute des chauves-souris

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :
2026-08-27

A la nuit tombée, partez à la découverte de ces mammifères en plein exercice de voltige aérienne. Munis de détecteurs à ultrasons, vous pourrez suivre ces demoiselles de la nuit qui s’orientent dans l’obscurité la plus totale grâce à un système de sonar.

Rendez-vous 15 minutes avant– Réservation conseillée.
Sortie familiale à partir de 8 ans.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements couvrants (moustiques) et une lampe   .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 

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English : Sortie nature A l’écoute des chauves-souris

L’événement Sortie nature A l’écoute des chauves-souris Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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