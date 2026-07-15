Sortie nature A l’écoute des chauves-souris Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

jeudi 27 août 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature A l’écoute des chauves-souris

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

A la nuit tombée, partez à la découverte de ces mammifères en plein exercice de voltige aérienne. Munis de détecteurs à ultrasons, vous pourrez suivre ces demoiselles de la nuit qui s’orientent dans l’obscurité la plus totale grâce à un système de sonar.

Rendez-vous 15 minutes avant– Réservation conseillée.

Sortie familiale à partir de 8 ans.

Prévoir bonnes chaussures, vêtements couvrants (moustiques) et une lampe .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature A l’écoute des chauves-souris

L’événement Sortie nature A l’écoute des chauves-souris Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)