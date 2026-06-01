Les fouilles archéologiques au château de Montlhéry (91), Château de montlhery, Linas
Les fouilles archéologiques au château de Montlhéry (91), Château de montlhery, Linas samedi 13 juin 2026.
Les fouilles archéologiques au château de Montlhéry (91) Samedi 13 juin, 09h00 Château de montlhery Essonne
Limite à 36 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Réservez votre place pour une visite guidée unique. Une archéologue vous fera découvrir les chantiers de fouilles qui ont eu lieu au château de Montlhéry. Vous aurez également l’occasion de découvrir une sélection de mobilier archéologique issue de la dernière opération de fouilles datant de 2019.
Château de montlhery Rue de la tour montlhery Linas 91310 Saint-Eutrope Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « societe.historique.montlhery@gmail.com »}] Parking gratuit
Réservez votre place pour une visite guidée unique. Une archéologue vous fera découvrir les chantiers de fouilles qui ont eu lieu au château de Montlhéry. Vous aurez également l’occasion de découvrir…
©afrha
À voir aussi à Linas (Essonne)
- Autodrome German Days Avenue Georges Boillot 91310 Linas Linas 19 septembre 2026
- Autodrome Italian Meeting Avenue Georges Boillot 91310 Linas Linas 26 septembre 2026