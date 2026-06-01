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Les fouilles archéologiques au château de Montlhéry (91), Château de montlhery, Linas

Les fouilles archéologiques au château de Montlhéry (91), Château de montlhery, Linas

Les fouilles archéologiques au château de Montlhéry (91), Château de montlhery, Linas samedi 13 juin 2026.

Lieu : Château de montlhery

Adresse : Rue de la tour montlhery

Ville : 91310 Linas

Département : Essonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Limite à 36 personnes

Les fouilles archéologiques au château de Montlhéry (91) Samedi 13 juin, 09h00 Château de montlhery Essonne

Limite à 36 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Réservez votre place pour une visite guidée unique. Une archéologue vous fera découvrir les chantiers de fouilles qui ont eu lieu au château de Montlhéry. Vous aurez également l’occasion de découvrir une sélection de mobilier archéologique issue de la dernière opération de fouilles datant de 2019.

Château de montlhery Rue de la tour montlhery Linas 91310 Saint-Eutrope Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « societe.historique.montlhery@gmail.com »}] Parking gratuit
Réservez votre place pour une visite guidée unique. Une archéologue vous fera découvrir les chantiers de fouilles qui ont eu lieu au château de Montlhéry. Vous aurez également l’occasion de découvrir…

©afrha

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