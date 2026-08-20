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Les fouilles de la sablière Helmbacher, Médiathèque du Château de Benfeld, Benfeld

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque du Château de Benfeld · Benfeld

Les fouilles de la sablière Helmbacher, Médiathèque du Château de Benfeld, Benfeld

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque du Château de Benfeld
Adresse
3 Rue du Château, 67230 Benfeld, France
Ville
67230 Benfeld
Département
Bas-Rhin

Les fouilles de la sablière Helmbacher Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque du Château de Benfeld Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Dans le cadre d’un projet d’extension de la gravière, l’Inrap a mené en 2025 une fouille sur une surface de 32 500 m² au sud-est de la commune d’Ehl-Benfeld.
Les archéologues ont mis au jour un quartier de Ehl-Benfeld inconnu, mais aussi le tronçon faisant la jonction avec Lahr.
Ces découvertes vous seront présentées !

Médiathèque du Château de Benfeld 3 Rue du Château, 67230 Benfeld, France Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est 0367920008 https://mediatheques.cc-erstein.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous »}] Seul vestige du château dans lequel était installée l’usine de tabacs démolie en 1853.
Dans le cadre d’un projet d’extension de la gravière

©M. Lagache, Inrap, 2025 |

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