Les fouilles de la sablière Helmbacher, Médiathèque du Château de Benfeld, Benfeld
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque du Château de Benfeld · Benfeld
Informations pratiques
Les fouilles de la sablière Helmbacher Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque du Château de Benfeld Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Dans le cadre d’un projet d’extension de la gravière, l’Inrap a mené en 2025 une fouille sur une surface de 32 500 m² au sud-est de la commune d’Ehl-Benfeld.
Les archéologues ont mis au jour un quartier de Ehl-Benfeld inconnu, mais aussi le tronçon faisant la jonction avec Lahr.
Ces découvertes vous seront présentées !
Médiathèque du Château de Benfeld 3 Rue du Château, 67230 Benfeld, France Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est 0367920008 https://mediatheques.cc-erstein.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous »}] Seul vestige du château dans lequel était installée l’usine de tabacs démolie en 1853.
Dans le cadre d’un projet d’extension de la gravière
©M. Lagache, Inrap, 2025 |
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