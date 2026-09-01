Informations pratiques

Bellegarde

Les Foulées de la Rose

Bellegarde Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Les Foulées de la Rose une journée sportive et festive en toute convivialité ! une journée sportive et festive en toute convivialité !

Participez aux Foulées de la Rose, une journée sportive et festive en toute convivialité ! Vous avez le choix entre plusieurs courses 5km, 10 km et enfants, marche nordique (10km).

Les parcours passent sur les territoires de Bellegarde et Quiers-sur-Bezonde avec l’arrivée au pied du magnifique château de Bellegarde. Un rosier offert & 1 euro reversé à la recherche contre la Mucoviscidose à chaque inscription. https://protiming.fr. Date limite d’inscription le 24/09/2026. Remise des dossards à partir de 8h le 27 septembre 2026. 0 .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 97 12 81 fouleesdelarose.sepab@gmail.com

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English :

Les Foulées de la Rose: a fun-filled day of sports and festivities in a friendly atmosphere! a fun-filled day of sports and festivities in a friendly atmosphere!

L’événement Les Foulées de la Rose Bellegarde a été mis à jour le 2026-08-19 par OT GATINAIS SUD