Les Foulées de la Rose Bellegarde
dimanche 27 septembre 2026 · Bellegarde
Informations pratiques
Bellegarde
Les Foulées de la Rose
Bellegarde Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Les Foulées de la Rose une journée sportive et festive en toute convivialité ! une journée sportive et festive en toute convivialité !
Participez aux Foulées de la Rose, une journée sportive et festive en toute convivialité ! Vous avez le choix entre plusieurs courses 5km, 10 km et enfants, marche nordique (10km).
Les parcours passent sur les territoires de Bellegarde et Quiers-sur-Bezonde avec l’arrivée au pied du magnifique château de Bellegarde. Un rosier offert & 1 euro reversé à la recherche contre la Mucoviscidose à chaque inscription. https://protiming.fr. Date limite d’inscription le 24/09/2026. Remise des dossards à partir de 8h le 27 septembre 2026. 0 .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 97 12 81 fouleesdelarose.sepab@gmail.com
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English :
Les Foulées de la Rose: a fun-filled day of sports and festivities in a friendly atmosphere! a fun-filled day of sports and festivities in a friendly atmosphere!
L’événement Les Foulées de la Rose Bellegarde a été mis à jour le 2026-08-19 par OT GATINAIS SUD
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