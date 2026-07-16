Visite guidée d’une distillerie de lavande, Un mas en Provence, Bellegarde

Informations pratiques

Visite guidée d’une distillerie de lavande Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 Un mas en Provence Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Suivez le guide pour une visite participative, ludique et sensorielle au cœur de notre distillerie artisanale en Provence.

Partez à la découverte des plantes aromatiques, des huiles essentielles bio et d’un savoir-faire authentique, transmis avec passion.

Un mas en Provence avenue du félibrige 30127 Bellegarde Bellegarde 30127 Gard Occitanie 04 66 01 09 00 https://www.mas-provence.fr/ https://www.instagram.com/un_mas_en_provence/ 4ème génération de producteur au MAS, Gaël reprend la ferme familiale et rêve de créer un lieu de partage convivial pour les amoureux des plantes et de leurs incroyables propriétés.

Son expérience dans le domaine des parfums naturels et sa formation à l’art de la distillation des huiles essentielles lui permettent d’ouvrir en 2018 sa propre distillerie de plantes aromatiques bio. Parking gratuit, voiture et bus, toilettes PMR.

Suivez le guide pour une visite participative, ludique et sensorielle au cœur de notre distillerie artisanale en Provence, à la découverte des plantes aromatiques, des huiles essentielles bio et de !…

© un MAS en PROVENCE