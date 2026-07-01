Saynètes, Anciennes cuisines du château de Bellegarde, Bellegarde

Informations pratiques

Saynètes 19 et 20 septembre Anciennes cuisines du château de Bellegarde Loiret

Tout public – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Amateurs de théâtre et de vieilles pierres, cette animation est faite pour vous !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Bellegarde s’animera au rythme du spectacle « Parfums d’amours », mis en scène par l’association de théâtre « Corps et Textes ».

Deux déambulations dans le château et le jardin se dérouleront dans l’après-midi, autour de saynètes théâtrales et des précisions historiques, guidées par les acteurs de la troupe et le service culturel de Bellegarde.

Anciennes cuisines du château de Bellegarde Cour-d’Antin 45270 Bellegarde Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire Situées à un point central du château de Bellegarde, ces cuisines ont été réalisées sous le Duc d’Antin en 1727. Les deux très grandes cheminées, le four à pain et le bac en pierre qui faisait office d’évier, sont toujours présents. Entièrement rénovées par la commune en 2003, elles accueillent désormais des expositions temporaires. Dans le prolongement de la mairie

Vivez le théâtre au donjon

© Mairie de Bellegarde