Informations pratiques

Bellegarde

Jeu de piste historique Le remède miracle

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-25

Dans le cadre d’une enquête, parcourez les jardins et découvrez tous les pouvoirs cachés des plantes médicinales pour sauver le seigneur de Bellegarde.

Nicolas Braque, seigneur de Bellegarde, est tombé dans les douves. Le médecin de la seigneurie a été convoqué pour le soigner mais celui-ci a besoin d’aide pour créer le remède miracle ! À vous de mener l’enquête et de sauver le seigneur. 5 .

Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of an investigation, explore the gardens and discover all the hidden powers of medicinal plants to save the Lord of Bellegarde.

L’événement Jeu de piste historique Le remède miracle Bellegarde a été mis à jour le 2026-06-21 par ADRT45