Cinéma dans les Granges Bellegarde

Cinéma dans les Granges

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Venez assister à la projection du film Les petites victoires à 20h dans les Granges du château.

Amateurs du 7e art, amoureux des vieilles pierres ou tout simplement si vous voulez passer une bonne soirée, plongez dans une expérience cinématographique unique ! Projection animée par l’association Vox Populi. .

Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

