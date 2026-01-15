Cinéma dans les Granges Bellegarde
Cinéma dans les Granges Bellegarde jeudi 27 août 2026.
Cinéma dans les Granges
Cour d’Antin Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Venez assister à la projection du film Les petites victoires à 20h dans les Granges du château.
Amateurs du 7e art, amoureux des vieilles pierres ou tout simplement si vous voulez passer une bonne soirée, plongez dans une expérience cinématographique unique ! Projection animée par l’association Vox Populi. .
Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Les vieux Fourneaux
