Un Mas en Provence, Le Mas Neuf, Bellegarde

Un Mas en Provence 5 – 7 juin Le Mas Neuf Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Un Mas en Provence : de la plante au parfum

Au sein d’un authentique Mas provençal situé entre Nîmes et Arles, découvrez nos cultures de plantes aromatiques, notre distillerie et les procédés de fabrication de nos huiles essentielles BIO.

Lors de votre visite guidée, parcourez les terres parfumées du Mas. Découvrez la culture de la lavande, la verveine, l’immortelle et tant d’autres plantes à parfum. Identifiez les outils agricoles de la planteuse à la récolteuse. Rêvez-vous alchimiste au sein de la distillerie en perçant les secrets d’extraction des huiles essentielles de haute qualité.

Prolongez l’expérience en boutique pour découvrir nos produits et bénéficier de conseils personnalisés.

Assistez gratuitement tous les mardi et vendredi de Juillet et Août à la distillation autour de l’alambic.

Divers ateliers toute l’année : cueillette traditionnelle des plantes, création de pochons de lavande, DIY cosmétiques maison, etc.

Le Mas Neuf Avenue du Félibrige 30127 Bellegarde Bellegarde 30127 Gard Occitanie

Visite guidée d’un domaine présentant la culture de plantes à parfum, les outils agricoles et le processus de distillation des huiles essentielles.

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