Place Jules Ferry Bellegarde Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 16:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations. Le 19 mars à 16h; Les enfants de la Résistance, à 18h, Marsupilami et à 20h30, Chers parents. 7.5 .

Place Jules Ferry Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

L'événement Cinémobile Bellegarde a été mis à jour le 2026-02-18 par OT GATINAIS SUD