Cinémobile Bellegarde jeudi 19 mars 2026.
Place Jules Ferry Bellegarde Loiret
Début : 2026-03-19 16:00:00
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d'un accès au cinéma à travers une programmation d'actualité et des animations. Le 19 mars à 16h; Les enfants de la Résistance, à 18h, Marsupilami et à 20h30, Chers parents. 7.5 .
Place Jules Ferry Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
