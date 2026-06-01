Ouverture de la piscine de Bellegarde Bellegarde
Ouverture de la piscine de Bellegarde Bellegarde samedi 13 juin 2026.
Bellegarde
Ouverture de la piscine de Bellegarde
Bellegarde Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-04
Ouverture de la piscine
Ouverture de la piscine de Bellegarde. Entrée gratuit de 6 ans , enfant de 6 à 15 ans 2€, adultes 3,50€. Détail des horaires sur l’affiche. 2 .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 11 80
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English :
Pool opening
L’événement Ouverture de la piscine de Bellegarde Bellegarde a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD
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