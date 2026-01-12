Visite guidée du centre historique Bellegarde

Visite guidée du centre historique

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00

Lors de cette visite guidée, partez à la rencontre du riche patrimoine bellegardois.

En chemin, la guide vous racontera l’histoire des monuments emblématique (entre château et église) qui ont traversé les siècles et façonné l’identité de la ville. Une visite pour voir Bellegarde autrement et ne plus passer à côté de ses trésors ! 5 .

English :

Accompanied by a guide, discover Bellegarde’s historic center. Between castle and church, you’ll learn more about the lords of Bellegarde.

