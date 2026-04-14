Visite d’une distillerie de lavande, Un Mas en Provence, Bellegarde

Visite d’une distillerie de lavande 5 et 6 juin Un Mas en Provence Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Parcourez nos cultures parfumées de lavande, immortelle et tant d’autres !

Découvrez notre distillerie et son alambic à vapeur d’eau (tous les secrets de l’extraction des huiles essentielles bio vous seront révélés)

Initiez vous à l’identification olfactive des huiles essentielles : apprenez à les connaître pour les utiliser au quotidien.

Un Mas en Provence Avenue du Félibrige 30127 Bellegarde Bellegarde 30127 Gard Occitanie

Suivez le guide pour une visite participative, ludique et sensorielle, à la découverte des plantes aromatiques ! distillerie lavande

un MAS en PROVENCE