Samedi créatif atelier secrets de rose Bellegarde

Cour d’Antin Bellegarde Loiret
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
2026-06-06
Percez tous les secrets des rosiers !
Partez à la découverte des secrets du rosier, cette plante symbole d’amour et de beauté. Des origines de la sélection, à la multiplication, en passant par la taille des rosiers, deux pépiniéristes rosiéristes vous donneront des conseils avisés pour choisir, implanter et cultiver les rosiers dans votre jardin. .
Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Discover all the secrets of roses!
