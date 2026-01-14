Samedi créatif atelier secrets de rose Bellegarde

Samedi créatif atelier secrets de rose

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

2026-06-06

Percez tous les secrets des rosiers !

Partez à la découverte des secrets du rosier, cette plante symbole d’amour et de beauté. Des origines de la sélection, à la multiplication, en passant par la taille des rosiers, deux pépiniéristes rosiéristes vous donneront des conseils avisés pour choisir, implanter et cultiver les rosiers dans votre jardin. .

Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Discover all the secrets of roses!

