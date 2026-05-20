Portes ouvertes de la caserne Bellegarde
Portes ouvertes de la caserne Bellegarde samedi 6 juin 2026.
Bellegarde
Portes ouvertes de la caserne
Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Portes ouvertes de la caserne
Portes ouvertes casernes des pompiers de 10h à 17h. Visite de la caserne et des engins. Démonstrations opérationnelles. Sensibilisation aux accidents domestiques. Manipulation d’extincteurs… Restauration et buvette sur place. .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 03
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English :
Open house at the fire station
L’événement Portes ouvertes de la caserne Bellegarde a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GATINAIS SUD
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