Concert classique quatuor de trombones Bellegarde dimanche 24 mai 2026.
Place Jules Ferry Bellegarde Loiret
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00
2026-05-24
Embarquez pour un voyage musical avec les Amis de l’Orgue de Bellegarde.
L’ensemble Berlinois, Brasso Profondo, interprétera un répertoire romantique et baroque aux trombones. .
Embark on a musical voyage with the Friends of the Bellegarde Organ.
