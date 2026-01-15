Concert classique quatuor de trombones Bellegarde

Concert classique quatuor de trombones

Concert classique quatuor de trombones Bellegarde dimanche 24 mai 2026.

Concert classique quatuor de trombones

Place Jules Ferry Bellegarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Embarquez pour un voyage musical avec les Amis de l’Orgue de Bellegarde.
L’ensemble Berlinois, Brasso Profondo, interprétera un répertoire romantique et baroque aux trombones.   .

Place Jules Ferry Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a musical voyage with the Friends of the Bellegarde Organ.

L’événement Concert classique quatuor de trombones Bellegarde a été mis à jour le 2026-02-05 par ADRT45