Concert classique quatuor de trombones Bellegarde

Concert classique quatuor de trombones

Place Jules Ferry Bellegarde Loiret

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

2026-05-24

Embarquez pour un voyage musical avec les Amis de l’Orgue de Bellegarde.

L’ensemble Berlinois, Brasso Profondo, interprétera un répertoire romantique et baroque aux trombones. .

English :

Embark on a musical voyage with the Friends of the Bellegarde Organ.

