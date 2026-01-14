Concert classique trio flûtes et harpe Bellegarde

Concert classique trio flûtes et harpe

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Début : 2026-05-25 16:00:00

fin : 2026-05-25 17:30:00

2026-05-25

Embarquez pour un voyage musical avec les Amis de l’Orgue de Bellegarde.

Le trio de deux flûtes et harpe, présente une riche immersion dans l’univers de l’Opéra, un spectacle interprété par Les Rossignols de l’opéra. .

Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

Embark on a musical voyage with the Friends of the Bellegarde Organ.

