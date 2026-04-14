Visite d’Essais arboriculture, CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30), Bellegarde

Visite d’Essais arboriculture Mardi 19 mai, 09h00 CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30) Gard

Payant – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00

Cet événement a pour objectif de présenter les dernières expérimentations et résultats en arboriculture fruitière, tout en illustrant la manière dont les équipes du centre technique accompagnent et répondent aux attentes des professionnels de la filière.

Les principaux thèmes abordés seront :

L’évaluation de stratégies de protection et de fertilisation

Le changement climatique

L’acquisition de références sur le matériel végétal

La production en agriculture biologique

Des présentations ainsi que des visites de terrain sont programmées, permettant d’échanger avec les responsables des projets.

CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30) Le baladran BELLEGARDE 30127 Bellegarde 30127 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ctifl.fr/visite-d-essais-arboriculture-2026 »}]

Le CTIFL organise une visite d’essais Arboriculture au centre de Balandran la journée du 19 mai 2026.