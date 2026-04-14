Visite d’Essais arboriculture, CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30), Bellegarde
Visite d’Essais arboriculture, CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30), Bellegarde mardi 19 mai 2026.
Visite d’Essais arboriculture Mardi 19 mai, 09h00 CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30) Gard
Payant – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00
Cet événement a pour objectif de présenter les dernières expérimentations et résultats en arboriculture fruitière, tout en illustrant la manière dont les équipes du centre technique accompagnent et répondent aux attentes des professionnels de la filière.
Les principaux thèmes abordés seront :
- L’évaluation de stratégies de protection et de fertilisation
- Le changement climatique
- L’acquisition de références sur le matériel végétal
- La production en agriculture biologique
- Des présentations ainsi que des visites de terrain sont programmées, permettant d’échanger avec les responsables des projets.
CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30) Le baladran BELLEGARDE 30127 Bellegarde 30127 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ctifl.fr/visite-d-essais-arboriculture-2026 »}]
Le CTIFL organise une visite d’essais Arboriculture au centre de Balandran la journée du 19 mai 2026.
À voir aussi à Bellegarde (Gard)
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