Samedi créatif Cyanotype Bellegarde
Samedi créatif Cyanotype
Cour d’Antin Bellegarde Loiret
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 15:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Imprimer la nature en bleu !
Avec cette technique d’impression photographique datant du XIXe siècle, imprimez la nature en bleu. Inspirez-vous de la nature, en allant ramasser des plantes au jardin du presbytère, pour créer un souvenir de votre promenade sous forme de cyanotype. .
Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Print nature in blue!
