Enquête Les secrets de Mme de Montespan

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-25

Dans le cadre du jeu grandeur nature, parcourez les jardins et découvrez tous les pouvoirs cachés des plantes médicinales. Nicolas Braque, seigneur de Bellegarde, est tombé dans les douves. Le médecin de la seigneurie a été convoqué pour le soigner mais celui-ci a besoin d’aide pour créer le remède miracle ! À vous de mener l’enquête et de sauver le seigneur. .

Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Historical treasure hunt

L’événement Enquête Les secrets de Mme de Montespan Bellegarde a été mis à jour le 2026-01-12 par OT GATINAIS SUD