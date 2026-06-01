Atelier découverte du théâtre Bellegarde
Atelier découverte du théâtre Bellegarde vendredi 12 juin 2026.
Bellegarde
Atelier découverte du théâtre
Bellegarde Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19
Ateliers découverte du théâtre
Découverte du théâtre en famille ou entre amis. Programme sur l’affiche.10€/pers/atelier Inscriptions au 07 68 76 91 72 .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 76 91 72
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English :
Theater discovery workshops
L’événement Atelier découverte du théâtre Bellegarde a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD
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