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Atelier découverte du théâtre Bellegarde

Atelier découverte du théâtre Bellegarde

Atelier découverte du théâtre Bellegarde vendredi 12 juin 2026.

Ville : 45270 Bellegarde

Département : Loiret

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Bellegarde

Atelier découverte du théâtre

Bellegarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19

Ateliers découverte du théâtre
Découverte du théâtre en famille ou entre amis. Programme sur l’affiche.10€/pers/atelier Inscriptions au 07 68 76 91 72   .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 76 91 72 

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English :

Theater discovery workshops

L’événement Atelier découverte du théâtre Bellegarde a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD

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