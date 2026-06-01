Bellegarde

Atelier découverte du théâtre

Bellegarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19

Ateliers découverte du théâtre

Découverte du théâtre en famille ou entre amis. Programme sur l’affiche.10€/pers/atelier Inscriptions au 07 68 76 91 72 .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 76 91 72

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English :

Theater discovery workshops

L’événement Atelier découverte du théâtre Bellegarde a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD