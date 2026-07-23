VISITE DE MANADE MANADE DU JUGE A BELLEGARDE Bellegarde

mardi 8 septembre 2026 · MANADE DU JUGE A BELLEGARDE · Bellegarde

Informations pratiques

Bellegarde

VISITE DE MANADE

MANADE DU JUGE A BELLEGARDE BERGERIE DES CORREGES Bellegarde Gard

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

enfants de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-08

Visite de la manade en compagnie de la manadière qui explique son métier,.

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MANADE DU JUGE A BELLEGARDE BERGERIE DES CORREGES Bellegarde 30127 Gard Occitanie +33 6 50 40 08 53 manadedujuge@gmail.com

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English :

A tour of the ranch with the ranch manager, who explains her job.

L’événement VISITE DE MANADE Bellegarde a été mis à jour le 2026-07-28 par Inter Rhône