VISITE DE MANADE MANADE DU JUGE A BELLEGARDE Bellegarde
mardi 8 septembre 2026 · MANADE DU JUGE A BELLEGARDE · Bellegarde
Informations pratiques
Bellegarde
VISITE DE MANADE
MANADE DU JUGE A BELLEGARDE BERGERIE DES CORREGES Bellegarde Gard
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
enfants de 6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-09-08
Visite de la manade en compagnie de la manadière qui explique son métier,.
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MANADE DU JUGE A BELLEGARDE BERGERIE DES CORREGES Bellegarde 30127 Gard Occitanie +33 6 50 40 08 53 manadedujuge@gmail.com
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English :
A tour of the ranch with the ranch manager, who explains her job.
L’événement VISITE DE MANADE Bellegarde a été mis à jour le 2026-07-28 par Inter Rhône
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