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Les Foulées de la Tech, Parc des Chantiers – Île de Nantes, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Chantiers – Île de Nantes · Nantes

Les Foulées de la Tech, Parc des Chantiers – Île de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc des Chantiers – Île de Nantes
Adresse
Parc des Chantiers – Île de Nantes
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les Foulées de la Tech Dimanche 20 septembre, 08h00 Parc des Chantiers – Île de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Les Foulées de la Tech reviennent le dimanche 20 septembre !

Rejoignez la course inter-entreprises solidaire de l’écosystème tech & innovation nantais.

En solo ou en équipe, relevez le défi : 2 heures pour parcourir autant de boucles de 5 km que vous le souhaitez, dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme : course chronométrée, Challenge Entreprises, DJ set, village partenaires, animations, et de quoi grignoter pour reprendre des forces !

Un parcours au cœur de l’Île de Nantes, mêlant patrimoine industriel, lieux emblématiques du Quartier de la Création et bords de Loire.

En participant, vous soutenez la lutte contre le cancer du sein via l’association Madame S.

Parc des Chantiers – Île de Nantes
Inscriptions ouvertes en individuel ou en équipe entreprise

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