Les Foulées de la Tech, Parc des Chantiers – Île de Nantes, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Chantiers – Île de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Les Foulées de la Tech Dimanche 20 septembre, 08h00 Parc des Chantiers – Île de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Les Foulées de la Tech reviennent le dimanche 20 septembre !
Rejoignez la course inter-entreprises solidaire de l’écosystème tech & innovation nantais.
En solo ou en équipe, relevez le défi : 2 heures pour parcourir autant de boucles de 5 km que vous le souhaitez, dans une ambiance conviviale et festive.
Au programme : course chronométrée, Challenge Entreprises, DJ set, village partenaires, animations, et de quoi grignoter pour reprendre des forces !
Un parcours au cœur de l’Île de Nantes, mêlant patrimoine industriel, lieux emblématiques du Quartier de la Création et bords de Loire.
En participant, vous soutenez la lutte contre le cancer du sein via l’association Madame S.
Parc des Chantiers – Île de Nantes
Inscriptions ouvertes en individuel ou en équipe entreprise
Parc des Chantiers – Île de Nantes Parc des Chantiers – Île de Nantes Nantes 44003 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://fouleesdelatech.org/ »}]
Événement La French Tech
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026