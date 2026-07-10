Les Foulées du Vieux-Doulon Parc du Grand Blottereau Nantes
dimanche 27 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 09:45 – 12:30
Gratuit : non 7 € / 10 € pour courir Tarifs participation aux courses :4 km : 7 € – inscription en ligne8 km : 10 € – inscription en ligne2 € supplémentaires si inscription sur place Billetterie en ligne :https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3480/les-foulees-du-vieux-doulon-nantes Adulte, Tout public
Les commerçants et artisans du Vieux-Doulon organisent le dimanche 27 septembre 2026 les Foulées du Vieux-Doulon dans le parc du Grand Blottereau. Au programme : une boucle de 4 km ou 2 boucles de 4 km (8 km). Vous êtes débutant ou pas, venez partager un moment entre amis, en famille ou avec des collègues dans un cadre magnifique (courses sans classement et non chronométrées). Le départ des 2 courses aura lieu à l’entrée principale du parc du Grand Blottereau, face au manoir, à 9h45. Possibilité de vous stationner sur le parking du parc, mais les places sont limitées. Privilégiez les transports en commun (ligne de tram 1, arrêt Mairie de Doulon, et ligne de bus 12). Les dossards sont à retirer le samedi 26 septembre 2026 sur la place du Vieux-Doulon de 9h30 à 12h30 ou le dimanche avant la course sur le site à partir de 9h. Buvette et restauration sur place.
Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3480/les-foulees-du-vieux-doulon-nantes
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