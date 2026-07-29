Les foulées romanaises rue Andre Chenier Romans-sur-Isère
dimanche 11 octobre 2026 · rue Andre Chenier · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Les foulées romanaises
rue Andre Chenier Stade Guillermoz Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 8 – 8 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Coureur confirmé, amateur de challenges, débutant ou simplement amoureux du sport et de la convivialité… cette journée est faite pour vous !
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rue Andre Chenier Stade Guillermoz Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@earpathle.fr
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English :
Whether you’re an experienced runner, someone who loves a challenge, a beginner, or simply someone who loves sports and a friendly atmosphere—this event is for you!
L’événement Les foulées romanaises Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-23 par Valence Romans Tourisme
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