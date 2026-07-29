Les foulées romanaises rue Andre Chenier Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Les foulées romanaises

rue Andre Chenier Stade Guillermoz Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Coureur confirmé, amateur de challenges, débutant ou simplement amoureux du sport et de la convivialité… cette journée est faite pour vous !

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rue Andre Chenier Stade Guillermoz Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@earpathle.fr

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English :

Whether you’re an experienced runner, someone who loves a challenge, a beginner, or simply someone who loves sports and a friendly atmosphere—this event is for you!

L’événement Les foulées romanaises Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-23 par Valence Romans Tourisme