Les Fourberies de Scapin Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement
samedi 12 décembre 2026 · Théâtre du Carré Rond · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Les Fourberies de Scapin
Du 12/12 au 20/12/2026, tous les jours. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-12
Molière, le roi de la comédie. Scapin, le roi de l’embrouille !
Scapin ne recule devant rien. Ni les histoires improbables, ni les menaces, ni les coups de bâton, aucune combine, aucune farce, rien ne l’effraie, tout est bon pour ébranler les cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n’osent rien entreprendre .
Pour servir ses besoins de bon vivant, de farceur et d’éternel enthousiaste d’abord, mais aussi les intérêts de deux jeunes hommes, emberlificotés dans des complications amoureuses, et embarrassés de pères autoritaires et radins.
Scapin règne, au centre du cyclone qu’il fait naître, où tourbillonnent des amants au désespoir, des parents rageurs, des personnages tout droit sortis de son imagination bondissante, et une pincée de happy end, à la Molière.
Mise en scène: Michel Adjriou
Distribution: Isabelle Arekion, Benjamin Augier, Christophe Barrières, Bertrand Bauquin, Jean-Luc Gomis, Laurent Matrat, Cédric Milioto, Charlotte Santiago, Caroline Sault. .
Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 theatre.carrerond@gmail.com
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English :
Molière, the king of comedy. Scapin, the king of mischief!
L’événement Les Fourberies de Scapin Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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