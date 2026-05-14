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Les fous alliés 2 – Alliance(s) Théâtre de Poche Graslin Nantes

Les fous alliés 2 – Alliance(s) Théâtre de Poche Graslin Nantes

Les fous alliés 2 – Alliance(s) Théâtre de Poche Graslin Nantes jeudi 10 décembre 2026.

Lieu : Théâtre de Poche Graslin

Adresse : 5 Rue Lekain, 44000 Nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 10 décembre 2026

Fin : jeudi 10 décembre 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : de 11 à 22€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:00 – 21:30
Gratuit : non de 11 à 22€ Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Genre : Comédie – Humour noir – à partir de 10 ans– Durée : 1h10Paul et Valery se marient ! Un grand jour, une belle fête…Mais derrière les sourires de circonstance, les masques tombent peu à peu pour laisser apparaître ma-nies, secrets, jalousies, petites lâchetés et grandes hypocrisies.Entre gaffes, maladresses et vérités qui éclatent, ce mariage devient le théâtre joyeux d’une humanité à la fois tendre, cruelle et irrésistiblement drôle.https://www.youtube.com/watch?v=0QtIsfTn7aY

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33648-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA


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