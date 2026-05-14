Les fous alliés 2 – Alliance(s) Théâtre de Poche Graslin Nantes
Les fous alliés 2 – Alliance(s) Théâtre de Poche Graslin Nantes jeudi 10 décembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:00 – 21:30
Gratuit : non de 11 à 22€ Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Genre : Comédie – Humour noir – à partir de 10 ans– Durée : 1h10Paul et Valery se marient ! Un grand jour, une belle fête…Mais derrière les sourires de circonstance, les masques tombent peu à peu pour laisser apparaître ma-nies, secrets, jalousies, petites lâchetés et grandes hypocrisies.Entre gaffes, maladresses et vérités qui éclatent, ce mariage devient le théâtre joyeux d’une humanité à la fois tendre, cruelle et irrésistiblement drôle.https://www.youtube.com/watch?v=0QtIsfTn7aY
Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33648-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA
Afficher la carte du lieu Théâtre de Poche Graslin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Rêves de Cirque : Imaginarium, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes 14 mai 2026
- Sandrine Alexi dans Love Inclusive, Théâtre de Poche Graslin, Nantes 14 mai 2026
- CONFÉRENCE : « MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE, ABOLITIONS ET TRANSCENDANCE. EMPREINTE HISTORIQUE, TRANSMISSIONS CULTURELLES ET VOIES DE DÉPASSEMENT » La Centrale Nantes 15 mai 2026
- Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes 15 mai 2026
- PARCOURS « DE L’HISTOIRE À LA MÉMOIRE : LA QUESTION DE LA TRAITE ATLANTIQUE ET DE L’ESCLAVAGE À NANTES 17e – 21e SIÈCLES » Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes 15 mai 2026