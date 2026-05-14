Les fous alliés 2 – Alliance(s) Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 11 à 22€ Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Genre : Comédie – Humour noir – à partir de 10 ans– Durée : 1h10Paul et Valery se marient ! Un grand jour, une belle fête…Mais derrière les sourires de circonstance, les masques tombent peu à peu pour laisser apparaître ma-nies, secrets, jalousies, petites lâchetés et grandes hypocrisies.Entre gaffes, maladresses et vérités qui éclatent, ce mariage devient le théâtre joyeux d’une humanité à la fois tendre, cruelle et irrésistiblement drôle.https://www.youtube.com/watch?v=0QtIsfTn7aY

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33648-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA



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