Les Franciscaines au galop Laurent Cresp, l’art et le cheval Deauville

Deauville

Les Franciscaines au galop Laurent Cresp, l’art et le cheval

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 17:15:00

Date(s) :

2026-09-27

Peintre singulier au parcours profondément ancré dans l’univers équestre, Laurent Cresp incarne une trajectoire rare où le cheval n’est pas seulement un sujet… mais une véritable matrice de création.

Peintre singulier au parcours profondément ancré dans l’univers équestre, Laurent Cresp incarne une trajectoire rare où le cheval n’est pas seulement un sujet… mais une véritable matrice de création.

Formé dès son plus jeune âge au contact du cheval, notamment à l’école du Haras du Pin, il débute comme éleveur et cavalier, développant une connaissance intime de l’animal qui ne le quittera jamais. Il s’oriente ensuite vers la transmission, devenant instructeur, avant de faire émerger progressivement sa vocation artistique. Peintre, illustrateur et sculpteur, Laurent Cresp construit une œuvre cohérente, habitée par une obsession : traduire la relation entre l’homme et le cheval. Son travail, principalement développé autour du dessin et de l’aquarelle, se distingue par une grande liberté de trait, une narration vivante et souvent teintée d’humour et une capacité à capter le mouvement, l’énergie et la sensibilité du cheval. Dans ses compositions, le cheval apparaît tour à tour puissant, fragile, fier ou complice. Son talent a été reconnu par le prix Taylor (dessin) 2024, récompensant la qualité et la singularité de son travail, notamment autour du thème du cheval.

Au fil de sa carrière, il croise différents univers de la Sarthe à des institutions majeures, en passant par des collaborations avec des maisons emblématiques comme Hermès ou la Fédération Française d’Équitation enrichissant une vision artistique à la fois accessible et exigeante. Homme de télévision, il a collaboré avec Equidias et a fait de nombreux reportages pour rendre son univers accessible. Plus qu’un artiste, Laurent Cresp est un passeur d’émotions, qui raconte le cheval comme peu savent le faire.

Rencontre animée par Franck Lemestre, directeur du Pôle international du Cheval Longines. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines au galop Laurent Cresp, l’art et le cheval

A singular painter with a career deeply rooted in the equestrian world, Laurent Cresp embodies a rare trajectory in which the horse is not just a subject… but a veritable creative matrix.

L’événement Les Franciscaines au galop Laurent Cresp, l’art et le cheval Deauville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SPL Deauville