Les Franciscaines en scène Maupassant et Monet, impressions au bord de l’eau Cie P.M.V.V. Le grain de sable Deauville
Les Franciscaines en scène Maupassant et Monet, impressions au bord de l’eau Cie P.M.V.V. Le grain de sable Deauville samedi 25 juillet 2026.
Deauville
Les Franciscaines en scène Maupassant et Monet, impressions au bord de l’eau Cie P.M.V.V. Le grain de sable
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 17:15:00
Date(s) :
2026-07-25
Textes, musique et chant se répondent pour évoquer les figures de Claude Monet et Guy de Maupassant, ainsi que leurs relations, amicales ou tumultueuses, avec d’autres peintres, écrivains et critiques de leur temps.
Textes, musique et chant se répondent pour évoquer les figures de Claude Monet et Guy de Maupassant, ainsi que leurs relations, amicales ou tumultueuses, avec d’autres peintres, écrivains et critiques de leur temps.
Monet, bourreau de travail, toujours à la recherche de motifs inédits, nous entraîne des boucles de la Seine à la Normandie, de la Bretagne à l’Italie… jusqu’à l’étang de Giverny. Un fabuleux voyage au cœur de la vie du peintre et du mystère de la création.
Correspondances et textes de Charles Baudelaire, Georges Clémenceau, Gustave Geffroy, Sacha Guitry, Guy de Maupassant, Octave Mirbeau, Alice et Claude Monet… Musique et chant de Frédéric Chopin, Jean Cras, Claude Debussy, Vincent d’Indy, Gabriel Fauré, Charles Gounod, Léon Kreutzer, Maurice Ravel, Gioacchino Rossini…
En partenariat avec la 25ᵉ édition Altérités des Rencontres d’été théâtre et lecture en Normandie. Un projet labellisé par le Festival Normandie Impressionniste. Dans le cadre de l’exposition Claude Monet, des jardins en héritage. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les Franciscaines en scène Maupassant et Monet, impressions au bord de l’eau Cie P.M.V.V. Le grain de sable
Text, music and song come together to evoke the figures of Claude Monet and Guy de Maupassant, as well as their friendly or turbulent relationships with other painters, writers and critics of their time.
L’événement Les Franciscaines en scène Maupassant et Monet, impressions au bord de l’eau Cie P.M.V.V. Le grain de sable Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville
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