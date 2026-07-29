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Les Franglais by Château de Gâteaux Friday night is music night Brouillac Rockers Saint-Yrieix-la-Perche

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

Les Franglais by Château de Gâteaux Friday night is music night Brouillac Rockers Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Les Franglais by Château de Gâteaux Friday night is music night Brouillac Rockers

21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Diner-concert avec Brouillac Rockers (rock, pop, blues des années 70 et 80).   .

21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 69 06  restaurantlesfranglais@gmail.com

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English : Les Franglais by Château de Gâteaux Friday night is music night Brouillac Rockers

L’événement Les Franglais by Château de Gâteaux Friday night is music night Brouillac Rockers Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Saint-Yrieix

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