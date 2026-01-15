Informations pratiques

Mutzig

Les French Twins

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Pionniers de la magie digitale 3.0, ces illusionnistes renommés débarquent dans toute la France pour une expérience époustouflante.

Les jumeaux illusionnistes 3.0 d’America’s Got Talent, La France a un Incroyable Talent… présentent un show hors du commun mêlant magie, illusion et technologie.

Pionniers de la magie digitale 3.0, ces illusionnistes renommés débarquent dans toute la France pour une expérience époustouflante.

Après une tournée internationale, découvrez un show unique très visuel et très interactif où des objets traversent et apparaissent d’un écran géant, les spectateurs sont acteurs du spectacles et participent, offrant des illusions digitales et des hologrammes jamais vus en France.

Spectacle initalement programmé le 12 février 2026. Les billets restent valables pour la nouvelle date. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pioneers of digital magic 3.0, these renowned illusionists are coming to France for a breathtaking experience.

L’événement Les French Twins Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Le Dôme de Mutzig