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AGENDA · La Porcherie

les Frères Cayenne en Concert à la Gare! La Porcherie

vendredi 21 août 2026 · La Porcherie

les Frères Cayenne en Concert à la Gare! La Porcherie

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
La Gare
Ville
87380 La Porcherie
Département
Haute-Vienne
Tarif

La Porcherie

les Frères Cayenne en Concert à la Gare!

La Gare La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Les Frères Cayenne , Cinq musiciens harmonica, guitare, percussion, clavier, basse saxo chant , qui
interprètent le grand jacques Higelin façon Cayenne , on ajoute un peu de piment avec une
musique festive et dansante.

Entrée libre Participation au chapeau
Ouverture des portes à 19h30, concert à 20h30.
Entrée libre. Bar Restauration.   .

La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   commealagare@gmail.com

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English : les Frères Cayenne en Concert à la Gare!

L’événement les Frères Cayenne en Concert à la Gare! La Porcherie a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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