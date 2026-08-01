les Frères Cayenne en Concert à la Gare! La Porcherie
vendredi 21 août 2026 · La Porcherie
Informations pratiques
La Porcherie
les Frères Cayenne en Concert à la Gare!
La Gare La Porcherie Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Les Frères Cayenne , Cinq musiciens harmonica, guitare, percussion, clavier, basse saxo chant , qui
interprètent le grand jacques Higelin façon Cayenne , on ajoute un peu de piment avec une
musique festive et dansante.
Entrée libre Participation au chapeau
Ouverture des portes à 19h30, concert à 20h30.
Entrée libre. Bar Restauration. .
La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine commealagare@gmail.com
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English : les Frères Cayenne en Concert à la Gare!
L’événement les Frères Cayenne en Concert à la Gare! La Porcherie a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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