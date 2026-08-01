Informations pratiques

La Porcherie

les Frères Cayenne en Concert à la Gare!

La Gare La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les Frères Cayenne , Cinq musiciens harmonica, guitare, percussion, clavier, basse saxo chant , qui

interprètent le grand jacques Higelin façon Cayenne , on ajoute un peu de piment avec une

musique festive et dansante.

Entrée libre Participation au chapeau

Ouverture des portes à 19h30, concert à 20h30.

Entrée libre. Bar Restauration. .

La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine commealagare@gmail.com

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English : les Frères Cayenne en Concert à la Gare!

L’événement les Frères Cayenne en Concert à la Gare! La Porcherie a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne