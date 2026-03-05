Les frères Sagot La Mégisserie Saint-Junien

Les frères Sagot

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Découvrez Les Frères Sagot, un spectacle vibrant de la compagnie Les Bâtards Dorés . Sur scène, Jules Sagot nous confie avec une tendresse infinie l’histoire de son frère Luis. Né au Mexique et adopté après un parcours mouvementé, Luis n’est pas un comédien comme les autres il avance à son rythme, avec une joie contagieuse et des talents uniques qui illuminent tout sur son passage.

C’est bien plus qu’une pièce, c’est un hymne à la tolérance et à la différence qui touche en plein cœur, dès 12 ans. Un moment suspendu, lumineux et profondément vrai à partager en famille.

Garderie artistique pour les enfants de 6 à 9 ans. La garderie est gratuite mais sur inscription, places limitées. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

