Les Frigos saison 6 Les Frigos Metz
Les Frigos saison 6 Les Frigos Metz vendredi 8 mai 2026.
Metz
Les Frigos saison 6
Les Frigos 1 rue du Général Ferrié 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Dimanche 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-21
Les Frigos, c’est
une programmation culturelle toujours plus vibrante (concerts, spectacles…) ;
une food court 100% local pour se régaler en circuit court ;
des marchés de créateurs pour flâner ;
et surtout, des moments de partage incomparables !
Mercredi programmation jeunes publics en période scolaire ;
Jeudi mise en lumière des initiatives locales ;
Vendredi et samedi dédié à la fête et en partenariat avec les associations du territoire ;
Dimanche marchés d’artisans locaux & danse sous le chapiteau.
Les temps forts
Week-end d’ouverture du 6 au 10 mai
De la musique, des animations, un vide-dressing, un marché et bien plus encore ! Le condensé d’une saison haute en couleurs pour l’ouverture.Tout public
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Les Frigos 1 rue du Général Ferrié 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Les Frigos is
an increasingly vibrant cultural program (concerts, shows…) ;
a 100% local food court to enjoy local delicacies;
designer markets to stroll through;
and above all, incomparable moments of sharing!
Wednesday: programming for young audiences during the school year;
Thursday: spotlight on local initiatives;
Friday and Saturday: dedicated to festivities and in partnership with local associations;
Sunday: local artisan markets & dancing under the big top.
Highlights
Opening weekend May 6-10
Music, entertainment, a dress-down sale, a market and much more! A colorful season of opening events.
L’événement Les Frigos saison 6 Metz a été mis à jour le 2026-05-07 par AGENCE INSPIRE METZ
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