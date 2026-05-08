Les Frigos saison 6 Les Frigos Metz

Metz

Les Frigos saison 6

Les Frigos 1 rue du Général Ferrié 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Dimanche 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-21

Les Frigos, c’est

une programmation culturelle toujours plus vibrante (concerts, spectacles…) ;

une food court 100% local pour se régaler en circuit court ;

des marchés de créateurs pour flâner ;

et surtout, des moments de partage incomparables !

Mercredi programmation jeunes publics en période scolaire ;

Jeudi mise en lumière des initiatives locales ;

Vendredi et samedi dédié à la fête et en partenariat avec les associations du territoire ;

Dimanche marchés d’artisans locaux & danse sous le chapiteau.

Les temps forts

Week-end d’ouverture du 6 au 10 mai

De la musique, des animations, un vide-dressing, un marché et bien plus encore ! Le condensé d’une saison haute en couleurs pour l’ouverture.Tout public

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Les Frigos 1 rue du Général Ferrié 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Les Frigos is

an increasingly vibrant cultural program (concerts, shows…) ;

a 100% local food court to enjoy local delicacies;

designer markets to stroll through;

and above all, incomparable moments of sharing!

Wednesday: programming for young audiences during the school year;

Thursday: spotlight on local initiatives;

Friday and Saturday: dedicated to festivities and in partnership with local associations;

Sunday: local artisan markets & dancing under the big top.

Highlights

Opening weekend May 6-10

Music, entertainment, a dress-down sale, a market and much more! A colorful season of opening events.

L’événement Les Frigos saison 6 Metz a été mis à jour le 2026-05-07 par AGENCE INSPIRE METZ