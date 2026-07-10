UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Les géants du sol Parc Potager de la Crapaudine Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Parc Potager de la Crapaudine · Nantes

Les géants du sol Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Parc Potager de la Crapaudine
Adresse
Avenue des Gobelets
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription Gratuit | Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 10:30 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit | Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public 

La vie du sol ? Pas si petite que ça ! Découvrez plusieurs espèces qui exploitent le sol pour se nourrir, nicher ou se reposer. Des mammifères aux oiseaux en passant par les amphibiens, la terre est plus riche que vous ne le pensez. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


Afficher la carte du lieu Parc Potager de la Crapaudine et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)