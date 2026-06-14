Guénin

Les grandes échappées Balade ornithologique

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une sortie découverte à l’écoute et à l’observation des oiseaux des bois et des champs autour du site de Manéguen. Avec Arnaud Guillas Cueillir.

Public adulte.

À 9h Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les grandes échappées Balade ornithologique Guénin a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté