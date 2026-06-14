Les grandes échappées Balade ornithologique Guénin
Les grandes échappées Balade ornithologique Guénin jeudi 30 juillet 2026.
Guénin
Les grandes échappées Balade ornithologique
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une sortie découverte à l’écoute et à l’observation des oiseaux des bois et des champs autour du site de Manéguen. Avec Arnaud Guillas Cueillir.
Public adulte.
À 9h Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les grandes échappées Balade ornithologique Guénin a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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