Pardon de Notre Dame du Manéguen et Fête des Retrouvailles Manéguen Guénin

Guénin

Pardon de Notre Dame du Manéguen et Fête des Retrouvailles

Manéguen Chapelle Notre-Dame du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La journée débutera vers 10h30 par une noce bretonne avec des costumes bretons dans la chapelle du Manéguen. la messe sera suivie d’un repas complet vers 13h30 (soupe, entrée, bœuf gros sel, fromage, dessert 15 € info 2025).

Autour de 15h30 place au fest-deiz avec Pen Gwenn et Les Ribots qui vous feront danser.

En soirée, vous retrouverez des grillades, galettes, crêpes, omelettes frites sur le terrain. Tout cela animé par un fest-Noz de Daniel Le Goudivèze vers 21h.

Gratuit Organisation les Amis du Manéguen. .

Manéguen Chapelle Notre-Dame du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 99 07 17 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pardon de Notre Dame du Manéguen et Fête des Retrouvailles Guénin a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAUD Communauté