Guénin

Macao et Cosmage miniature La soupe Cie Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Un théâtre de papier inventif où marionnettes et musique racontent le choc entre nature et civilisation.

Macao et Cosmage grandissent seuls et heureux dans un coin de paradis, jusqu’au jour où la civilisation débarque sur leur île et la transforme. Dans cette histoire, écrite et illustrée par Edy Legrand au début du XXe siècle, il est question de bonheur, de nature, de progrès, de colonialisme… L’adaptation pour la rue, avec deux marionnettistes et leurs castelets portatifs, fait dialoguer, au gré des déambulations, théâtre de papier et musique l’image animée est créée à partir des dessins originaux (décor et marionnettes), la création musicale, diffusée à chacun des spectateurs au moyen d’un casque. Un dispositif scénique miniature et inventif, à découvrir.

Vendredi de 18h30 à 19h15 et de 20h15 à 21h30 Samedi de 14h30 à 16h et de 17h30 à 19h accès libre. Durée 12mn À partir de 7 ans. .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Macao et Cosmage miniature La soupe Cie Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté