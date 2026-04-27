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Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Terrain de football annexe

Adresse : 27 rue du Manéguen

Ville : 56150 Guénin

Département : Morbihan

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Guénin

Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Bim !
Un coup de foudre musical Le Zydeco !
Bam !
Une passion le breton !
Boum
Une idée de fusion vient à Maxime !

Pourquoi ne pas poser nos belles chansons vannetaises sur les airs de Zydeco, ce style rural de La Louisiane ? On naviguerait entre country, folk, blues, le tout inspiré de la dite musique française . Energie, blues intense et valses hypnotiques, le Fiskal Bayou Zariko Band est crée et fait sonner tout ça. Un répertoire à danser et des mélodies à chanter, en breton èl rezon !

A faire sonner ici et même au délà…de nos frontières bretonnes.
Mélodéon Chant Maxime Crahé, Frottoir Marion Blanc-Tailleur, Basse électrique Tangi Le Henanff

À 18h30 en accès libre. Durée 1h Tout public.   .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté

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