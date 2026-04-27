Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin
Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin vendredi 29 mai 2026.
Guénin
Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée
Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Bim !
Un coup de foudre musical Le Zydeco !
Bam !
Une passion le breton !
Boum
Une idée de fusion vient à Maxime !
Pourquoi ne pas poser nos belles chansons vannetaises sur les airs de Zydeco, ce style rural de La Louisiane ? On naviguerait entre country, folk, blues, le tout inspiré de la dite musique française . Energie, blues intense et valses hypnotiques, le Fiskal Bayou Zariko Band est crée et fait sonner tout ça. Un répertoire à danser et des mélodies à chanter, en breton èl rezon !
A faire sonner ici et même au délà…de nos frontières bretonnes.
Mélodéon Chant Maxime Crahé, Frottoir Marion Blanc-Tailleur, Basse électrique Tangi Le Henanff
À 18h30 en accès libre. Durée 1h Tout public. .
Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Guénin (Morbihan)
- Challenge d’activité Mai à vélo, Guénin, Guénin 1 mai 2026
- Circuit du Manéguen Guénin Morbihan 1 mai 2026
- Festival l’Échappée Melrand 29 mai 2026
- Macao et Cosmage miniature La soupe Cie Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin 29 mai 2026
- Marché semi-nocture Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin 29 mai 2026