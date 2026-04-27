Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Guénin

Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Bim !

Un coup de foudre musical Le Zydeco !

Bam !

Une passion le breton !

Boum

Une idée de fusion vient à Maxime !

Pourquoi ne pas poser nos belles chansons vannetaises sur les airs de Zydeco, ce style rural de La Louisiane ? On naviguerait entre country, folk, blues, le tout inspiré de la dite musique française . Energie, blues intense et valses hypnotiques, le Fiskal Bayou Zariko Band est crée et fait sonner tout ça. Un répertoire à danser et des mélodies à chanter, en breton èl rezon !

A faire sonner ici et même au délà…de nos frontières bretonnes.

Mélodéon Chant Maxime Crahé, Frottoir Marion Blanc-Tailleur, Basse électrique Tangi Le Henanff

À 18h30 en accès libre. Durée 1h Tout public. .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Apéro-concert avec Le Fiskal Bayou Zariko Band Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté