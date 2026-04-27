Histoire(s) Décoloniale(s) #Folly Betty Tchomanga Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Guénin

Histoire(s) Décoloniale(s) #Folly Betty Tchomanga Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 19:40:00

Date(s) :

2026-05-29

Spectacle accueilli en partenariat avec Dans a Tous les Etages, Centre de Développement Chorégraphie National itinérant, dans le cadre du festival Nomadanse

##Folly un solo où le corps devient passeur de mémoire entre Afrique et Occident.

Le travail de Betty Tchomanga dans Histoire(s) Décoloniale(s) est à la fois artistique et engagé. Elle utilise le corps pour raconter des histoires liées au passé colonial et à ses conséquences aujourd’hui. À travers une série de solos dansés, elle met en scène des récits personnels et forts, ancrés entre l’Afrique et l’Occident. Chaque épisode explore un aspect de cette histoire commune en partant d’un vécu intime.

Dans #Folly, Betty Tchomanga s’inspire de la tradition orale africaine et des paraboles pour construire sa chorégraphie. Ce solo rend hommage à une mémoire transmise par le corps, à travers la voix, les rythmes et les gestes, issus des cultures du Bénin, du Togo et du Ghana. Le personnage de Folly (qui est aussi un prénom courant dans cette région) devient un passeur de mémoire. La danse se fait sans musique, seulement avec la voix et les frappes de pieds, montrant la richesse d’un langage corporel ancien, capable de raconter des histoires sans mots écrits ou enregistrés.

Avec une mise en scène simple, ce solo met en lumière la force du corps comme mémoire vivante. Chaque geste porte une histoire. À travers cette danse, Tchomanga questionne les liens entre tradition et modernité, mémoire collective et expérience personnelle.

À 19h Tarif unique 7€, réservation conseillée. Durée 40mn À partir de 13 ans.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme à Saint-Nicolas-des-Eaux. .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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L’événement Histoire(s) Décoloniale(s) #Folly Betty Tchomanga Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté