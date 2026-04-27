Marché semi-nocture Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin
Marché semi-nocture Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin vendredi 29 mai 2026.
Guénin
Marché semi-nocture Festival l’Échappée
Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Pour vous restaurer sur place, vous pourrez naviguer entre les différentes propositions culinaires locales avec
• La chèvre rose (Plumeliau-Bieuzy) Fromages, yaourts et produits à base de chèvre.
• Les ruches de Saint Eno (Guénin) Miels, pains d’épices, savons et propolis.
• L’atelier des pains (Pluméliau-Bieuzy) Pain, brioche, crêpes, fraises.
• Pots potins et compagnie (Pluméliau-Bieuzy) Confitures, soupes.
• Le Champs de papilles (Guénin) Burgers de la ferme et frites fraîches.
• A.P.E.L Ecole Notre Dame (Guénin) Galettes saucisses.
• Comité des fêtes (Guénin) Barbe à papa, bonbons, jeux.
Il est aussi possible de découvrir les artisans locaux avec notamment
• Les petits savons (Melrand) Savons artisanaux et accessoires.
• La liane à bijoux (Saint Nolff) Bijoux en perles, vannerie africaine, sacs du Sénégal.
Également sur place
• En voiture Nina et Simon.e.s (CIDFF 56) Point d’écoute mobile et gratuit sur l’égalité, les droits et les violences de genre.
La buvette est tenue par les associations de la chapelle du Manéguen, de la chapelle Saint-Nicodème et l’Amicale Laïque de Guénin
De 18h à 23h en accès libre. .
Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Marché semi-nocture Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté
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