Tutti Percussions Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin
Tutti Percussions Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin vendredi 29 mai 2026.
Guénin
Tutti Percussions Festival l’Échappée
Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:45:00
fin : 2026-05-29 20:15:00
Date(s) :
2026-05-29
Lorsque cent percussionnistes font battre le cœur du festival !
Sous la houlette d’Éric Lohier, les élèves de la Maison des Arts se rassemblent pour une grande traversée sonore. Djembés, congas, krin et balafons unissent cent percussionnistes au festival. Les peaux et les bois résonnent à l’unisson pour tisser une polyphonie rythmique aux accents d’Afrique. Chaque instrument apporte sa couleur et sa voix dans un dialogue collectif où l’écoute et l’énergie partagée sont au cœur du jeu. Une expérience rythmique joyeuse, portée par la force du groupe.
À 19h45 en accès libre. Durée 30mn Tout public. .
Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Tutti Percussions Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté
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