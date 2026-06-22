Les petites échappées Atelier de création végétale Guénin
mardi 25 août 2026 · Guénin
Informations pratiques
Guénin
Les petites échappées Atelier de création végétale
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Aurélie invite petits et grands à créer à partir de végétaux. Préférerez vous assembler un mobile, vous essayer au tataki zomé ou tenter des empreintes végétales à la cire ? Avec Aurélie Dacquay / Les Ailes de la Forêt.
À partir de 5 ans.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les petites échappées Atelier de création végétale Guénin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT BAUD Communauté
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