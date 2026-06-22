Informations pratiques

Guénin

Les petites échappées Atelier de création végétale

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Aurélie invite petits et grands à créer à partir de végétaux. Préférerez vous assembler un mobile, vous essayer au tataki zomé ou tenter des empreintes végétales à la cire ? Avec Aurélie Dacquay / Les Ailes de la Forêt.

À partir de 5 ans.

À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les petites échappées Atelier de création végétale Guénin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT BAUD Communauté