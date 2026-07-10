Balade nocturne Guénin
jeudi 27 août 2026 · Guénin
Informations pratiques
Guénin
Balade nocturne
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Quand le jour laisse place à la nuit, partez en balade pour vivre la nature autrement. Laissez vous guider par vos sens écoutez, observez, ressentez la vie qui s’éveille dans l’obscurité. Découvrez le monde fascinant de la nuit et des animaux qui la peuplent. Balade entre 5 et 8 km selon circuits. Avec Centre Bretagne Nature.
De 20h30 à 23h, à partir de 5 ans. 7€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Balade nocturne Guénin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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