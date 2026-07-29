Informations pratiques

Guénin

les jeudis à la paillotte soirée musicale

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

À 18h soirée musicale avec Daniel Le Goudivèze.

Convivialité assurée, barbecue à disposition. Musique Jeux Bar.

Présence du food truck Le Champ des Papilles avec des burgers. .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 09 09

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English :

L’événement les jeudis à la paillotte soirée musicale Guénin a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAUD Communauté