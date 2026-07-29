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AGENDA · Guénin

les jeudis à la paillotte soirée musicale Guénin

jeudi 20 août 2026 · Guénin

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
56150 Guénin
Département
Morbihan
Tarif

Guénin

les jeudis à la paillotte soirée musicale

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

À 18h soirée musicale avec Daniel Le Goudivèze.
Convivialité assurée, barbecue à disposition. Musique Jeux Bar.
Présence du food truck Le Champ des Papilles avec des burgers.   .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 09 09 

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English :

L’événement les jeudis à la paillotte soirée musicale Guénin a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAUD Communauté

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