AGENDA · Guénin
les jeudis à la paillotte concert trio Bilboquet Guénin
jeudi 30 juillet 2026 · Guénin
Informations pratiques
Guénin
les jeudis à la paillotte concert trio Bilboquet
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
À 18h concert trio Bilboquet.
Convivialité assurée, barbecue à disposition. Musique Jeux Bar.
Présence du food truck Dites le avec des crêpes. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 09 09
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English :
L’événement les jeudis à la paillotte concert trio Bilboquet Guénin a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAUD Communauté
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