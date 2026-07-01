Informations pratiques

Guénin

Nuit de l’engoulevent

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Mystérieux oiseau des landes, l’engoulevent d’Europe fascine autant qu’il intrigue. Lors d’une balade semi-nocturne, partez à sa recherche et découvrez son mode de vie étonnant. Cette sortie sera également l’occasion d’observer les chauves-souris et d’en apprendre davantage sur la faune qui s’anime au crépuscule. Avec Centre Bretagne Nature.

De 21h à 23h, à partir de 5 ans. 7€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum. .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de l’engoulevent Guénin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté